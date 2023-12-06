МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не видит пузыря на российском рынке ипотеки, а разница цен на первичном и вторичном рынках жилья снизится после того, как прекратят свое действие массовые льготные программы, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора "Сбера". Сбербанк не будет повышать ставки по ипотеке в ближайшее время

"Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, мы посмотрели, если ли пузырь на рынке ипотеки, мы его не видим", — заявил банкир.

Иногда пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынках, продолжил он.

"Сегодня по Москве эта цифра составляет примерно 36-37%, но при ближайшем рассмотрении она абсолютно логично объясняется наличием субсидированной ипотеки по первичке со стороны государства. Как только этот механизм с рынка уйдет, я думаю, что эта дифференциация, скорее всего, снизится до рыночного реального минимума: либо она будет равна нулю, либо в районе 7-8%, не больше", — добавил Греф.