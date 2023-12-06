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Сбербанк не отметил пузыря на российском рынке ипотеки
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Сбербанк не видит пузыря на российском рынке ипотеки, а разница цен на первичном и вторичном рынках жилья снизится после того, как прекратят свое действие массовые льготные... ПРАЙМ, 06.12.2023
банки, финансы, новости, герман греф, сбербанк, ипотека
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Сбербанк не видит пузыря на российском рынке ипотеки, а разница цен на первичном и вторичном рынках жилья снизится после того, как прекратят свое действие массовые льготные программы, заявил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора "Сбера".
"Что касается ипотеки, мы выпустили специальный отчет, мы посмотрели, если ли пузырь на рынке ипотеки, мы его не видим", — заявил банкир.
Иногда пузырем на рынке ипотеки называют дифференциацию между ценами на первичном и вторичном рынках, продолжил он.
"Сегодня по Москве эта цифра составляет примерно 36-37%, но при ближайшем рассмотрении она абсолютно логично объясняется наличием субсидированной ипотеки по первичке со стороны государства. Как только этот механизм с рынка уйдет, я думаю, что эта дифференциация, скорее всего, снизится до рыночного реального минимума: либо она будет равна нулю, либо в районе 7-8%, не больше", — добавил Греф.