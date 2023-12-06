МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ доходов граждан в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в банках России, полученным в текущем году. В Госдуму внесли проект об увеличении не облагаемого НДФЛ дохода от вкладов

Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Они обращают внимание, что с 1 апреля 2020 года был установлен НДФЛ в размере 13% на проценты по вкладам (остаткам на счетах), но в отношении таких доходов, полученных до 2023 года, предусматривалось освобождение от его от уплаты.

Это освобождение стало одной из антикризисных мер поддержки в условиях совершения иностранными государствами недружественных действий "в отношении российских лиц", поясняли разработчики документа. А поскольку, согласно пояснительной записке, "уровень беспрецедентного давления" на Россию со стороны ряда иностранных государств не только не снижается, но, наоборот, возрастает, законопроект продлевает на 2023 год действие нормы об освобождении от обложения НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории РФ.

Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ. Так, кабмин обратил внимание, что реализация этой нормы привела бы к выпадающим доходам федерального бюджета в следующем году в размере 101,6 миллиарда рублей, что негативно повлияло бы на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе социальных.

Счетная палата также полагает, что в условиях снижения доходов федерального бюджета необходимо воздерживаться от принятия решений, приводящих к дальнейшему увеличению его дефицита, поскольку снижение доходов может неблагоприятно отразиться на возможности обеспечения таких обязательств.

Однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту предложения об источниках компенсации выпадающих доходов отсутствуют, обратил внимание кабмин. А бюджетный комитет со своей стороны также отмечает, что в принятом Госдумой 17 ноября законе о федеральном бюджете на ближайшие три года указанные выпадающие доходы не учтены в прогнозе поступлений в бюджет.