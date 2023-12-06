МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России зафиксировал на бирже ряд недобросовестных сделок, которые были признаны манипулированием рынком, говорится в сообщении регулятора. Шведский Центробанк оценил риски бандитизма в стране

"Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Банк России зафиксировал ряд недобросовестных сделок, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком", — сообщил ЦБ.

Речь идет о сделках с облигациями и рядом производных финансовых инструментов, которые совершались на фондовом и срочном рынках в период 2019-2022 годов. В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

К основным схемам и случаям недобросовестного поведения "по договоренностям" ЦБ РФ относит передачу активов заранее известному лицу в режиме основных торгов, торговую активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль, наращивание стоимости инвестпортфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов, обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом, а также апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом. Песков прокомментировал влияние мер ОПЕК+ на мировой нефтяной рынок

"Банк России обращает внимание, что такие действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов по решению регулятора могут быть ограничены биржевые операции (заблокированы торговые счета), а инвестор привлечен к ответственности", — говорится в сообщении.

Недобросовестными являются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов). Для того чтобы не допустить нарушений, ЦБ рекомендует инвесторам обращаться за более подробными разъяснениями к обслуживающему их брокеру.