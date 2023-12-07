Первый зампред ВТБ предложил меры против непредсказуемости решений ЦБ по ставке
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В ВТБ предложили меры, которые помогут сделать монетарную политику ЦБ более предсказуемой, пишет издание РБК со ссылкой на первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова.
"Видя на примере 2023 года, как часто и насколько существенно Банк России пересматривает свои прогнозы внутри года, мы стали считать практику публикации прогнозного диапазона ключевой ставки даже вредной: этот инструмент превратился в "ложного друга аналитика". Нравится это кому-то или нет, но объективно ЦБ является одним из самых непредсказуемых центральных банков мира в части денежно-кредитной политики: об этом говорило исследование МВФ 2018 года, охватывающее период 2010-2018 годов", — отметил Пьянов. Речь идет о расхождении прогнозов аналитиков по решению на том или ином заседании по сравнению с фактическими решениями регуляторов.
Как отмечает эксперт, решения Банка России являются более непредсказуемыми, чем регуляторы других стран, из-за волатильной макроэкономической среды. По его мнению, решение этой проблемы может стать удлинение сроков достижения цели по инфляции в 4%. Кроме того Пьянов отмечает необходимость опираться не только на факторы спроса, но и предложения при принятии решений по ключевой ставке.
По словам Пьянова, текущий план по достижению целевой инфляции маловероятно возможно осуществить, так как он достижим лишь при замедлении инфляции во втором, третьем и четвертом кварталах 2024 года до порядка 2%.
"Для его достижения, несомненно, регулятор должен обладать тайным знанием того, какие силы способны усилить его атаку на инфляцию. Так что либо будет очередной пересмотр прогнозов, либо, возвращаясь к сравнению подавления инфляции с битвой при Ватерлоо, у Веллингтона есть в союзниках пруссаки, готовые гнать Наполеона до Парижа", — пишет зампред ВТБ.
Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.
https://1prime.ru/banks/20231207/842485705.html