МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В ВТБ предложили меры, которые помогут сделать монетарную политику ЦБ более предсказуемой, пишет издание РБК со ссылкой на первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова. ЦБ зафиксировал ряд недобросовестных сделок, манипулирующих рынком

"Видя на примере 2023 года, как часто и насколько существенно Банк России пересматривает свои прогнозы внутри года, мы стали считать практику публикации прогнозного диапазона ключевой ставки даже вредной: этот инструмент превратился в "ложного друга аналитика". Нравится это кому-то или нет, но объективно ЦБ является одним из самых непредсказуемых центральных банков мира в части денежно-кредитной политики: об этом говорило исследование МВФ 2018 года, охватывающее период 2010-2018 годов", — отметил Пьянов. Речь идет о расхождении прогнозов аналитиков по решению на том или ином заседании по сравнению с фактическими решениями регуляторов.

Как отмечает эксперт, решения Банка России являются более непредсказуемыми, чем регуляторы других стран, из-за волатильной макроэкономической среды. По его мнению, решение этой проблемы может стать удлинение сроков достижения цели по инфляции в 4%. Кроме того Пьянов отмечает необходимость опираться не только на факторы спроса, но и предложения при принятии решений по ключевой ставке.

По словам Пьянова, текущий план по достижению целевой инфляции маловероятно возможно осуществить, так как он достижим лишь при замедлении инфляции во втором, третьем и четвертом кварталах 2024 года до порядка 2%.

"Для его достижения, несомненно, регулятор должен обладать тайным знанием того, какие силы способны усилить его атаку на инфляцию. Так что либо будет очередной пересмотр прогнозов, либо, возвращаясь к сравнению подавления инфляции с битвой при Ватерлоо, у Веллингтона есть в союзниках пруссаки, готовые гнать Наполеона до Парижа", — пишет зампред ВТБ.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.