МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем трансграничных переводов клиентов ВТБ в 2024 году в три раза превысит результаты досанкционного 2021 года, заявил журналистам зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В ВТБ рассказали о мерах против непредсказуемости решений ЦБ

"По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов клиентов банка превысит 200 миллиардов рублей, что почти в 5 раз больше показателя 2022 года и втрое — досанкционного 2021 года", — сказал он.

По словам Горшкова, с января по ноябрь 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили 275 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Объем таких переводов превысил 36 миллиардов рублей. По оценкам ВТБ, к концу года розничные клиенты совершат суммарно более 330 тысяч международных переводов объемом свыше 40 миллиардов рублей, что в 4 раза превысит результат за 2022 год.

Основным способом трансграничных операций стали переводы по номеру телефона. В ноябре они достигли 72% от общего числа транзакций. На втором месте по популярности — переводы на карты национальных платежных систем дружественных стран, их доля составила 18%, рассказал топ-менеджер.

Альтернативные способы транзакций вытеснили лидировавшие ранее переводы по реквизитам, на долю которых приходится теперь 9% от общего количества операций клиентов ВТБ, добавил он.

Лидером по числу операций в этом году стал Таджикистан, который сместил Белоруссию и Казахстан на второе и третье места соответственно. В топ-5 стран также вошли Киргизия и Узбекистан. По объему переводов наиболее востребованы у клиентов банка операции в Белоруссию, Китай, Казахстан, Таджикистан и Армению, рассказал также Горшков.

В настоящее время розничным клиентам ВТБ доступны переводы средств в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и другие страны. Их можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными. К концу года число доступных направлений превысит 20 стран, в том числе в список войдет Турция.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.