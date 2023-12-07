МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. ВТБ на горизонте трех лет увеличит на 40% офисную сеть, выйдет на новые для себя территории, а также расширит штат курьеров, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В ВТБ рассказали о мерах против непредсказуемости решений ЦБ

"ВТБ планирует расширять масштаб и доступность банковского обслуживания для розничных клиентов. Для этого на горизонте трех лет банк увеличит на 40% офисную сеть, выйдет на новые для себя территории, а также расширит штат курьеров (уже в следующем году – в 1,5 раза)", — сказал топ-менеджер.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ и обслуживает более 17,5 миллиона розничных клиентов и более 1 миллиона юридических лиц. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 50 тысяч человек, охватив по сути все финансово активное население страны. Уже в следующем году ВТБ откроет свои офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии, рассказал Горшков.

"Существенное укрепление инфраструктуры для клиентов ВТБ планирует провести и в рамках интеграции с "Открытием", объединив под единым брендом 240 офисов банка", — сказал он.

Еще 250 офисов будут открыты ВТБ в рамках развития собственной сети, таким образом, в 2026 году число точек продаж банка достигнет 1,8 тысячи, отметил топ-менеджер.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.