МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует прибыль банковского сектора на рекордном уровне — 3,2-3,4 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора. ЦБ зафиксировал ряд недобросовестных сделок, манипулирующих рынком

"За девять месяцев 2023 года банки заработали 2,7 триллиона рублей, а по итогам года ожидается прибыль около 3,3 триллиона рублей", — сказано в документе.

Затем регулятор расширил свой прогноз, добавив, что по итогам года ожидается прибыль на уровне 3,2-3,4 триллиона рублей.

А вот совокупный доход, по прогнозу, будет ниже, так как часть убытка от переоценки ценных бумаг (0,4 триллиона рублей за десять месяцев текущего года) банки отразили в капитале.