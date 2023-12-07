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2023
https://1prime.ru/banks/20231207/842486964.html
ЦБ спрогнозировал уровень прибыли банковского сектора
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Банк России прогнозирует прибыль банковского сектора на рекордном уровне — 3,2-3,4 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора. "За девять месяцев 2023 года банки... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует прибыль банковского сектора на рекордном уровне — 3,2-3,4 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора.
"За девять месяцев 2023 года банки заработали 2,7 триллиона рублей, а по итогам года ожидается прибыль около 3,3 триллиона рублей", — сказано в документе.
Затем регулятор расширил свой прогноз, добавив, что по итогам года ожидается прибыль на уровне 3,2-3,4 триллиона рублей.
А вот совокупный доход, по прогнозу, будет ниже, так как часть убытка от переоценки ценных бумаг (0,4 триллиона рублей за десять месяцев текущего года) банки отразили в капитале.