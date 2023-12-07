МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ начнется в декабре текущего года, полностью этот процесс завершится к концу 2024 года, заявил журналистам зампредседателя правления банка Георгий Горшков в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". В ВТБ спрогнозировали рост трансграничных переводов в 2024 году

"Интеграцию "Открытия" ВТБ намерен завершить к концу 2024 года… В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года", — рассказал он.

По его словам, в октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.

С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов, продолжил Горшков. Так, с января можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ.

"Начиная со второго квартала 2024 года, миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса", — добавил топ-менеджер.

В декабре 2022 года Банк России продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.