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Сбербанк ожидает замедления ипотечного кредитования
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Сбербанк ожидает замедления выдачи ипотечных кредитов в ближайшие полгода из-за регуляторных мер, заявил глава банка Герман Греф. "На ставках это никак не отразится, потому что... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, ипотека, герман греф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает замедления выдачи ипотечных кредитов в ближайшие полгода из-за регуляторных мер, заявил глава банка Герман Греф.
"На ставках это никак не отразится, потому что ставки будут зависеть от динамики ставки Центрального банка. На доступности, конечно, это очень сильно отразится. В зависимости от того, какие решения будут приняты, возможен более жесткий вариант, возможен более плавный вариант. Но все они приводят к тому, что предложение ипотечных кредитов будет ограничено, оно будет сокращено", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, как на ставках отразятся меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.
"Мы рассматриваем эту ситуацию как временную, примерно, я думаю, на полгода. По мере того, как ставка Центрального банка будет падать, и он ослабит регулирование, я думаю, ипотечные кредиты станут значительно более доступными", — добавил Греф.