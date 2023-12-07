МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает замедления выдачи ипотечных кредитов в ближайшие полгода из-за регуляторных мер, заявил глава банка Герман Греф. Сбербанк прокомментировал возможность новых приобретений за рубежом

"На ставках это никак не отразится, потому что ставки будут зависеть от динамики ставки Центрального банка. На доступности, конечно, это очень сильно отразится. В зависимости от того, какие решения будут приняты, возможен более жесткий вариант, возможен более плавный вариант. Но все они приводят к тому, что предложение ипотечных кредитов будет ограничено, оно будет сокращено", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, как на ставках отразятся меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.

"Мы рассматриваем эту ситуацию как временную, примерно, я думаю, на полгода. По мере того, как ставка Центрального банка будет падать, и он ослабит регулирование, я думаю, ипотечные кредиты станут значительно более доступными", — добавил Греф.