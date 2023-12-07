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2023
https://1prime.ru/banks/20231207/842494152.html
Путин прокомментировал решения Банка России по ставке
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Данные показывают, что решения Банка России по ключевой ставке идут в правильном направлении, а споры касательно ставки идут всегда, рассказал президент России Владимир Путин. "Я... ПРАЙМ, 07.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Данные показывают, что решения Банка России по ключевой ставке идут в правильном направлении, а споры касательно ставки идут всегда, рассказал президент России Владимир Путин.
"Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно. Но цифры свидетельствуют, что в целом нужное направление развития, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно все таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении", — сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Кроме того, Путин отметил, что в сложившейся ситуации главное, чтобы создавались условия для эффективной структурной трансформации экономики и повышения благосостояния граждан.
Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря.
Сбербанк ждет, что ключевая ставка по итогам 2025 года составит восемь процентов, а целевой уровень по инфляции в четыре процента также будет достигнут к 2025 году.