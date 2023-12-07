МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Данные показывают, что решения Банка России по ключевой ставке идут в правильном направлении, а споры касательно ставки идут всегда, рассказал президент России Владимир Путин. ВТБ ожидает повышения ключевой ставки ЦБ

"Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно. Но цифры свидетельствуют, что в целом нужное направление развития, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно все таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении", — сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Кроме того, Путин отметил, что в сложившейся ситуации главное, чтобы создавались условия для эффективной структурной трансформации экономики и повышения благосостояния граждан.

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря.

Сбербанк ждет, что ключевая ставка по итогам 2025 года составит восемь процентов, а целевой уровень по инфляции в четыре процента также будет достигнут к 2025 году.