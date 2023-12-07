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Советы директоров UBS и Credit Suisse одобрили слияние двух банков
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Советы директоров UBS AG и Credit Suisse (CS) AG одобрили слияние двух швейцарских банков, которое может состояться в 2024 году в зависимости от одобрения регулирующих органов,... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, ubs, credit suisse, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Советы директоров UBS AG и Credit Suisse (CS) AG одобрили слияние двух швейцарских банков, которое может состояться в 2024 году в зависимости от одобрения регулирующих органов, говорится в опубликованном заявлении на сайте UBS.
В июне Швейцарская финансовая группа UBS официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.
"После слияния холдинговых компаний UBS Group AG и CS Group AG 12 июня 2023 года совет директоров UBS Group AG одобрил проведение слияния UBS AG и Credit Suisse AG. После одобрения их соответствующих советов директоров обе компании заключили окончательное соглашение о слиянии", — сказано в документе.
UBS уточняет, что завершение слияния подлежит утверждению регулирующими органами и, как ожидается, состоится в 2024 году.