МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Жесткие валютные ограничения должны быть временными, когда есть риски для финансовой стабильности: в перспективе должны остаться только меры зеркального характера против Запада и валютный контроль, связанный с сомнительными операциями, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. СМИ: Минфин РФ предлагает вводить жесткие валютные ограничения в случае кризиса

"Я большой противник постоянного манипулирования с ограничениями валютными. Потому что как только вы начинаете их менять туда-сюда, бизнес оправдано ждет, что завтра они могут быть более жесткими, давайте-ка я заранее чуть-чуть выведу. Это может дополнительно стимулировать отток капитала", — сказала она, выступая на форуме "Россия зовет!".

"На мой взгляд, валютные ограничения, такие достаточно жесткие, можно применять временно, когда есть риски финансовой стабильности, когда мы это применяли весной на короткий период. Поэтому я исхожу из того, что они должны быть временные", — добавила глава регулятора.

По ее мнению, должны остаться те валютные ограничения, которые связаны, по сути дела, с двумя элементами. "Первое — это зеркальные ограничения. Против нас были введены санкции, и часть ограничений носит зеркальный характер и относится к недружественным странам. Дружественных стран это не должно касаться ни в коей мере. Второе — есть валютный контроль, связанный с сомнительными операциями", — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ уже отмечала, что российским властям надо очень аккуратно вести себя в валютном регулировании, иначе бизнес начнет обходить ограничения.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.