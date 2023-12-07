МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов подтвердил, что министерство внесло в правительство предложения об изменении условий выдачи льготной ипотеки, чтобы охладить рынок. Правительство хочет повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли Минфин внес в правительство предложения об изменениях в условиях выдачи льготной ипотеки, министр сказал: "Да, внесли".

"Вы же видели, что ипотека разогрета… Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было пузырей. Мы регуляторы этого рынка и должны принимать взвешенные, сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх и вниз", — сказал Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Он также отметил, что "мы сейчас предложили элементы стабилизации этого рынка для того, чтобы не было волатильности в этом секторе".

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости о том, что власти в России обсуждают ряд мер, среди которых, в том числе, повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 30%. Депутат уточнил, что речь о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках, которая доступна широкому кругу заемщиков, а по остальным, например, по семейной и дальневосточной, это не обсуждается.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.