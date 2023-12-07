МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". ВТБ ожидает повышения ключевой ставки ЦБ

"Следующий год будет немножко поскромнее", — сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы.

В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей.

Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.