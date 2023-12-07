2023-12-07T17:30:32+03:00
2023-12-07T17:30:32+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231207/842498223.html
Костин спрогнозировал прибыль ВТБ в следующем году
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Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!". "Следующий год будет немножко... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, новости, россия, втб, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Прибыль ВТБ в следующем году будет скромнее, чем в 2023 году, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!".
"Следующий год будет немножко поскромнее", — сказал он в ответ на вопрос про ожидания по прибыли группы.
В ноябре первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что прибыль группы по МСФО за весь 2023 год будет рекордной и превысит 430 миллиардов рублей.
Форум "Россия зовет!" проходит с 7 по 8 декабря. РИА Новости является информационным партнером мероприятия.