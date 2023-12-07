ЦБ: доля юаня на биржевом и внебиржевом рынках России достигла максимума
ДОЛЯ ЮАНЯ НА БИРЖЕВОМ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ РФ ДОСТИГЛА НОВОГО МАКСИМУМА — 46,2% И 31,5% СООТВЕТСТВЕННО — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231207/842498279.html
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ДОЛЯ ЮАНЯ НА БИРЖЕВОМ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ РФ ДОСТИГЛА НОВОГО МАКСИМУМА — 46,2% И 31,5% СООТВЕТСТВЕННО — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231207/842498279.html
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