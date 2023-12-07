МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Чистые продажи инвалюты крупнейшими российскими экспортерами в ноябре выросли до 13,9 миллиарда долларов против 12,5 миллиарда долларов в октябре, доля продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров в октябре выросла до 91% против 77% в сентябре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. Названа валюта, которую выбирают россияне как альтернативу доллару и евро

"Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в ноябре вырос до 13,9 миллиарда долларов (в октябре — 12,5 миллиарда долларов). Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в октябре составило 91% (в сентябре — 77%)", — говорится в обзоре.

В начале декабря рубль продолжил ослабляться под влиянием календарного снижения предложения валюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй половине) и устойчивых объемов покупки валюты для оплаты импорта. При этом среднедневной объем продаж крупнейших экспортеров в первую неделю декабря был сопоставим со среднедневным объемом их продаж в первую неделю ноября, оценил ЦБ РФ.

Крупнейшими продавцами на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), являющиеся основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За ноябрь на Московской бирже они реализовали (нетто) валюты на 516 миллиардов рублей, что на 37,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом объем нетто-продаж валюты нефинансовых компаний увеличился практически в два раза, составив 304,4 миллиарда рублей (в октябре — 159,3 миллиарда).

Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, по‑прежнему были основными нетто-покупателями валюты на бирже, приобретая валюту преимущественно для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. В ноябре объемы нетто-покупок иностранной валюты таких кредитных организаций уменьшились на 29,8% по сравнению с октябрем, составив 459,6 миллиарда рублей, оценил ЦБ РФ.