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Банковская система успешно преодолела давление санкций, заявили в Совфеде
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Российская банковская система успешно преодолела санкционное давление, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. В Центробанке России... ПРАЙМ, 07.12.2023
банки, финансы, новости, россия, банки, санкции, банковская система
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская банковская система успешно преодолела санкционное давление, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
В Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 триллиона рублей.
"Растущая российская экономика, бюджетный импульс и потребительский бум обеспечили рекордную прибыль российской банковской системы", — сказал сенатор.
По его словам, данные результаты говорят "об успешном преодолении банковской системы России санкционного давления".
"При этом высокая прибыль, с одной стороны, повысит капитализацию банковской системы, а, с другой, позволит сохранить устойчивость отрасли в рамках ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ", — заключил Шендерюк-Жидков.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкции против России не работают, но эта тема — табу в высших европейских кругах.