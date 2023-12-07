МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российская банковская система успешно преодолела санкционное давление, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Путин рассказал об ответственности российского бизнеса в период санкций

В Центробанке России заявили, что прибыль российских банков за 2023 год составит около 3,3 триллиона рублей.

"Растущая российская экономика, бюджетный импульс и потребительский бум обеспечили рекордную прибыль российской банковской системы", — сказал сенатор.

По его словам, данные результаты говорят "об успешном преодолении банковской системы России санкционного давления".

"При этом высокая прибыль, с одной стороны, повысит капитализацию банковской системы, а, с другой, позволит сохранить устойчивость отрасли в рамках ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ", — заключил Шендерюк-Жидков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкции против России не работают, но эта тема — табу в высших европейских кругах.