НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — ПРАЙМ. Центробанк Индии в пятницу сохранил ключевую (учетную) ставку на уровне 6,5%, как и по итогам четырех предыдущих заседаний, сообщил глава регулятора Шактиканта Дас. Индия нарастила импорт российской нефти

Резервный банк Индии (центробанк) начал процесс повышения ставки рефинансирования в мае прошлого года с показателя в 4%. Тогда это произошло впервые с августа 2018 года. Последний раз ставка была повышена в феврале текущего года — на финальном заседании в 2022-2023 финансовом году произошло повышение на 0,25 процентного пункта, до 6,5%. С тех пор она остается на этом уровне.

"На основе оценки текущей и развивающейся макроэкономической ситуации комитет по денежно-кредитной политике на своем сегодняшнем заседании принял решение сохранить ставку РЕПО в рамках механизма корректировки ликвидности без изменений на уровне 6,50%", – заявил глава центробанка.

Объясняя это решение он отметил, что "инфляция продолжает снижаться… настроения на рынке улучшились со времени последнего заседания комитета — доходность суверенных облигаций снизилась, доллар США обесценился, а мировые фондовые рынки укрепились".

"Ожидается, что продолжающееся укрепление производственной активности, оживление в строительстве и постепенное восстановление сельского сектора улучшат перспективы потребления домашних хозяйств. Здоровые балансы банков и корпораций, нормализация цепочки поставок, повышение делового оптимизма и рост государственных и частных капитальных вложений должны стимулировать инвестиции в будущем… Принимая во внимание все эти факторы, реальный рост ВВП на 2023-24 годы прогнозируется на уровне 7,0%", — заявил глава центробанка Индии.

Дас добавил, что внутренняя экономическая активность в Индии демонстрирует устойчивость.

"Реальный валовой внутренний продукт вырос во втором квартале 2023-2024 годов в годовом исчислении на 7,6%, чему способствовали высокие инвестиции и государственное потребление, которые смягчили негативное влияние чистого внешнего спроса. Что касается предложения, то валовая добавленная стоимость выросла на 7,4% во втором квартале благодаря оживленной производственной и строительной деятельности", — отметил он.