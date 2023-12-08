МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2023 года до 0,5-1,2 триллиона рублей с 0-0,9 триллиона рублей, говорится в материалах регулятора. Банковская система успешно преодолела давление санкций, заявили в Совфеде

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 г повышен на 0,5 трлн руб и оценивается в диапазоне от 0,5 до 1,2 триллиона рублей. Основное изменение связано с понижением прогноза спроса на наличные деньги с учетом фактических данных за октябрь – ноябрь 2023 г, также сужен прогнозный интервал для указанного фактора", — сказано в документе.

Предыдущий прогноз регулятора предполагал, что на конец 2023 года у банков сложится профицит ликвидности в диапазоне от нуля до 0,9 триллиона рублей.