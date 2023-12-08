МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в последние годы активно наращивал собственный капитал и 2023 год не стал исключением. Прирост капитала наблюдался почти по итогам каждого месяца, за исключением мая и января. Таким образом, динамика капитала в целом повторяет тенденции последних лет, с исключением нетипичного 2022 года. Наибольшим месячным приростом собственных средств в 2023 году характеризовался март, когда капитал вырос на 474 миллиарда рублей, а среднемесячный прирост в текущем году составил 176 миллиардов рублей. В целом за январь-октябрь 2023 года капитал российских банков увеличился на 1,8 триллиона рублей до 13,8 триллиона рублей на 1 ноября.

В относительных величинах прирост капитала за январь-октябрь 2023 года составил +14,6%. Для сравнения в 2022 году прирост составил только +0,7%, а по итогам 2021 года и 2020 года прирост капитала был на уровне +12,2% и +11,3% соответственно. Таким образом, за неполный 2023 год капитал вырос заметно больше чем в достаточно успешных 2021 и 2020 годах. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2023 года прирост капитала может составить порядка 19%, для сравнения ощутимо более высокие темпы прироста последний раз были в 2009 году — 23%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 ноября 2023 года, в котором представлены данные по 358 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 7 декабря 2023 года.

Прирост капитала наблюдается более чем у 70% банков

Согласно исследованию РИА Рейтинг, в октябре 2023 года приростом капитала характеризовались 256 кредитных организаций против 246 банков в сентябре. Таким образом, по итогам октября 2023 года прирост собственного капитала наблюдался у 72% банков из рейтинга.

Крупнейшим банком по размеру собственного капитала в исследовании стал Сбербанк. Объем капитала у этого банка на 1 ноября 2023 года составил 5,8 триллиона рублей что соответствует 38% суммарного капитала банков из рейтинга. На втором месте по объему собственного капитала расположился Банк ВТБ, с результатом в 1,67 триллионов рублей. Замыкает тройку крупнейших банков по размеру собственного капитала Банк ГПБ (Газпромбанк), у которого размер капитала в текущем рейтинге составил 1,2 триллиона рублей. На ТОП-10 банков в текущем рейтинге приходится почти 12,3 триллионов рублей капитала или почти 80% от общего капитала банковского сектора России.

Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении в октябре 2023 года характеризовался Банк ГПБ (Газпромбанк). Его собственный капитал за месяц вырос на 159 миллиардов рублей, в первую очередь, за счет увеличения дополнительного капитала. Вторым по абсолютному приросту стал Сбербанк, капитал которого увеличился на 126 миллиардов рублей (источник прироста — высокая прибыль Сбербанка). Третьим по приросту капитала в абсолютных величинах в последний отчетный месяце стал Банк "ТРАСТ", капитал которого увеличился на 23 миллиарда рублей. Стоит отдельно отметить, что Банк "ТРАСТ" обладает отрицательным капиталом, в текущем рейтинге размер собственных средств составляет внушительные —1,4 триллиона рублей. У занявших четвертое и пятое места по приросту капитала — АЛЬФА-БАНКа и Райффайзенбанка капитал в октябре увеличился на 12,1 и 11,6 миллиарда рублей соответственно. В свою очередь сильным снижением капитала в октябре характеризовался ОТП Банк, капитал которого уменьшился на 8,6 миллиарда рублей (сокращение базового капитала на 10,8 миллиарда рублей за месяц).

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 ноября 2023 года в PDF-формате >>