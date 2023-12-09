МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России может привести к снижению инфляции, что позволит снизить ключевую ставку, которая на конец 2024 года может составить 12,5%, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Путин прокомментировал решения Банка России по ставке

"Согласно кривой бескупонной доходности государственных облигаций, рынок ожидает снижения ключевой ставки уже через три — шесть месяцев. Прогноз на конец следующего года – около 12,5%. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ может привести к снижению инфляции, что, в свою очередь, позволит снизить ключевую ставку", — сказал аналитик.

Он напомнил, что сам регулятор прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 12,5–14,5%.

Ранее в декабре первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал агентству, что, по прогнозу банка, ЦБ начнет снижать ключевую ставку в четвертом квартале 2024 года, однако после заседания совета директоров регулятора 15 декабря это ожидание может быть пересмотрено. Также, по его словам, ВТБ ждет повышения ключевой ставки на ближайшем заседании до 16%.

В конце октября Банк России неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.