МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Продажи золота физлицам в ВТБ с марта прошлого года составили 55,5 тонн, при этом прошедшей осенью рост спроса ускорился, говорится в сообщении пресс-службы банка. Вкладчикам объяснили, что будет, если не забрать деньги из банка вовремя

"Объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, достиг 55,5 тонн", — говорится в сообщении банка. В пресс-службе уточнили, что такой объем инвестиционного золота физлицам был продан со старта его продаж без уплаты НДС в размере 20% в марте прошлого года. При этом, по данным банка, продажи в ноябре выросли на 21% по сравнению с октябрем и достигли 3,7 тонны. А средний объем одной продажи с начала года вырос на треть, до 18 килограммов.

В октябре и ноябре спрос клиентов на золото ускорился, на что во многом повлиял сезонный фактор, а также запущенная ВТБ этим летом возможность обратного выкупа, которая позволяет клиентам зафиксировать прибыль, продав золото, находящееся на хранении, обратно банку, комментирует заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.

Он добавил, что в конце этого – начале следующего года ожидается, что эта тенденция усилится. По прогнозам банка ВТБ, в следующем году, когда центральные банки мира начнут снижать учётный ставки вслед за замедлением экономического роста, золото должно перейти к росту цены, заключил Береснев.

Основная доля сделок с драгоценным металлом приходится на Москву, где с момента старта продаж золота без НДС 20% реализовано 49,7 тонны, и Санкт-Петербург – 753 килограмма. Высокий спрос также отмечается в Нижнем Новгороде – свыше 280 килограммов, Воронеже – 248 килограммов и Краснодаре – 242 килограмма, добавили в ВТБ.

Аналитики банка уточняют, что клиенты также активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме. Общее число открытых клиентами в ВТБ обезличенных металлических счетов (ОМС) выросло на 13% по сравнению с прошлым годом и по состоянию на 23 ноября достигло 50,4 тысячи. На золото приходится более 50% от общего количества договоров. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место – 84% инвестиций в ОМС.