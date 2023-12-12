2023-12-12T11:34:32+03:00
2023-12-12T11:34:32+03:00
2023-12-12T11:34:32+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231212/842537376.html
Путин отменил для некоторых банков запрет открывать корсчета за рубежом
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские банки с базовой лицензией получили право открывать корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, следует из закона, подписанного 12 декабря президентом... ПРАЙМ, 12.12.2023
банки, финансы, экономика, госпроекты, новости, владимир путин, закон, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российские банки с базовой лицензией получили право открывать корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, следует из закона, подписанного 12 декабря президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Ранее отечественным банкам запрещалось открывать корсчета в иностранных организациях, кроме счета для участия в зарубежной платежной системе. Действие соответствующего запрета приостанавливали до конца 2023 года на фоне санкционной политики Запада.
Согласно новому закону, норма, которая запрещала банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках, с 1 января будет признана недействительной.
Как указано в пояснительной записке, в сохранении возможности расчетов по внешнеэкономической деятельности с использованием прямых корсчетов в зарубежных банках заинтересованы как организации с базовой лицензией, так и их клиенты.
С 2017 года банками с базовой лицензией называют стандартные кредитные организации.