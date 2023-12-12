МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российские банки с базовой лицензией получили право открывать корреспондентские счета в зарубежных кредитных организациях, следует из закона, подписанного 12 декабря президентом России Владимиром Путиным. Путин одобрил идею повышения планки по льготной ипотеке

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Ранее отечественным банкам запрещалось открывать корсчета в иностранных организациях, кроме счета для участия в зарубежной платежной системе. Действие соответствующего запрета приостанавливали до конца 2023 года на фоне санкционной политики Запада.

Согласно новому закону, норма, которая запрещала банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках, с 1 января будет признана недействительной.

Как указано в пояснительной записке, в сохранении возможности расчетов по внешнеэкономической деятельности с использованием прямых корсчетов в зарубежных банках заинтересованы как организации с базовой лицензией, так и их клиенты.

С 2017 года банками с базовой лицензией называют стандартные кредитные организации.