МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" продал профильному инвестору свою долю в капитале Объединенной вагонной компании (ОВК), сообщил глава "Траста" Александр Соколов. Раскрыто, когда банк списывает деньги со счета без согласия клиента

"Мы также вышли из ОВК, как и планировали, до конца года. Сделка — прямая. Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6%, который был сформирован в результате допэмиссии. Сделка закрыта, деньги пришли. Детали раскрывать не буду… Скажу только, что инвестор профильный", — заявил он в интервью изданию РБК.

Он добавил, что одновременно с подготовкой к продаже было проведено финансовое оздоровление через конвертацию части долга в капитал. "Сейчас у компании приемлемый уровень кредитной нагрузки, процесс оздоровления завершен. Права требования к дефолтному "ОВК Финанс" оставим за собой", — добавил Соколов.

В ноябре ОВК по итогам размещения допэмиссии акций привлекла 25,95 миллиарда рублей, якорным инвестором выступил "Траст", купив акции на 25 миллиардов рублей и увеличив свою долю в капитале компании до 93,6%. Допэмиссия, как поясняла ранее компания, нацелена на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки ОВК и группы.