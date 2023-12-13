МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Запасы нефти в США за неделю снизились сильнее прогноза

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.

"Комитет (по открытым рынкам — ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил сохранить целевой диапазон ставки на уровне в 5,25-5,5% годовых", — говорится в релизе регулятора.

Регулятор отметил, что продолжает внимательно следить за инфляционными рисками. ФРС также отмечает, что при определении степени любого дополнительного ужесточения политики комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события.

ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых по итогам июльского заседания. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих двух заседаниях, сентябрьском и ноябрьском, регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.

В июне ФРС впервые с января 2022 года сохранила учетную ставку — на уровне 5-5,25%. До этого американский центробанк непрерывно повышал ее для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

В пресс-релизе также указывалось, что большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США прогнозируют на конец следующего года базовую ставку на уровне 4,5-4,75% или 4,75-5%.

Из 19 участников заседания шесть человек прогнозируют, что ставка на конец следующего года составит 4,5-4,75%, пять человек — 4,75-5%. Также четыре участника ожидают показатель на уровне 4,25-4,5%, по одному человеку — 3,75-4% и 5-5,25%, двое — 5,25-5,5%, следует из прогноза.

На конец 2025 года участники заседания прогнозируют ставку в целом ниже 4%: пять человек — на уровне 3,25-3,5%, четыре — в 3,75-4%, трое ждут на уровне 3,5-3,75%, двое — в 3-3,25%. А на конец 2026 года регулятор уже склоняется к тому, что ставка в целом составит почти 3% или ниже: по четыре участника ждут показатель в 2,5-2,75%, 2,75-3% и 3-3,25% соответственно, трое — в 2,25-2,5%, один — на уровне 2,5%.

Медианный прогноз по ставке на текущий год понижен до 5,4% с сентябрьского прогноза в 5,6%. На следующий год прогноз сокращен до 4,6% с 5,1% ранее, на 2025 год — до 3,6% с 3,9%, на 2026 год — сохранен на уровне 2,9%, долгосрочный прогноз остался на уровне 2,5%, говорится в сообщении.