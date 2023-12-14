АЛМА-АТА, 14 дек — ПРАЙМ. Евразийский банк развития в 2024 году планирует инвестировать в экономики стран-участниц ЕАБР около 2,3 миллиарда долларов, профинансировать не менее 30 проектов, заявил председатель правления финучреждения Николай Подгузов на пресс-конференции в Алма-Ате. ЕАЭС утвердил перечень финорганизаций для содействия промкооперации

"Согласно нашей стратегии (на 2024 год – ред.), мы планируем инвестировать в экономики наших стран около 2,3 миллиарда долларов. Текущий инвестиционный портфель достигнет 6 миллиардов долларов. Мы рассчитываем профинансировать не менее 30 проектов в 2024 году. Это очень напряженный план, который мы уже запланировали и понимаем, что в состоянии его выполнить", — сказал Подгузов.

По его словам, в 2023 году объем инвестиций ЕАБР превысит 1,7 миллиарда долларов. "Мы продолжаем наращивать инвестиции в проекты странового и регионального значения, направленные на развитие ключевых отраслей экономики, взаимной торговли наших стран, в проекты, способствующие уменьшению углеродного следа и повышающие качество жизни в наших странах. В настоящий момент у нас 285 проектов, которые мы реализовывали и реализовываем", — рассказал председатель правления ЕАБР.

Подгузов также отметил, что по итогам 2023 года прибыль ЕАБР превысит 100 миллионов долларов.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем инвестиционной деятельности. Страны-участницы ЕАБР – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.