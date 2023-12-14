АЛМА-АТА, 14 дек — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе (ФРС) США и Европейскому центральному банку (ЕЦБ) придется снижать ключевые ставки, чтобы не дать своим экономикам упасть, заявил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров на пресс-конференции в Алма-Ате, озвучивая макроэкономический прогноз ЕАБР на 2024-2026 годы. Модель роста ЕС распалась, заявил экс-глава ЕЦБ

"Политика центральных банков развитых стран по снижению инфляции дала свой результат: в США и Еврозоне инфляция замедлилась почти в два раза по сравнению с началом года. Дальнейшее замедление инфляции будет ограничено рядом факторов: дефицитом рабочей силы в отдельных секторах экономики, сложностью обслуживания бюджетного и частного долга и фрагментацией мировой экономики. Кроме того, центробанкам придется снижать ставки, чтобы не дать своим экономикам упасть. Поэтому мы ожидаем, что инфляция в США и еврозоне останется выше целевого уровня в 2% на всем прогнозном горизонте", — сказал Винокуров.

По прогнозам ЕАБР, ФРС и ЕЦБ могут начать снижать ключевые ставки уже в первой половине следующего года. К концу 2024 года, по словам Винокурова, "ставки опустятся до уровней около 4% и 3,5% соответственно, но в среднесрочной перспективе процентные ставки останутся повышенными относительно значений предыдущего десятилетия". Эпоха низких или даже нулевых ставок — 2008-2021 годы — осталась в прошлом, подчеркнул экономист.

"На фоне повышенных рисков рецессии в еврозоне и замедления деловой активности в США появляется все больше оснований для снижения ставок. Стоимость заимствований для населения и бизнеса в этих странах поднялась до максимальных уровней с глобального финансово-экономического кризиса 2008 года. Высоки риски корпоративных дефолтов в сфере коммерческой и жилой недвижимости – компании просто не смогут себе позволить рефинансировать долг на текущих уровнях", — пояснил Винокуров.

Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста экономик США и еврозоны, отметил экономист. В базовом сценарии ЕАБР ожидает годовой прирост ВВП США на 1% в 2024 году, а в еврозоне — на 0,9%. Поскольку банки, компании и правительства развитых стран "в большинстве своем отвыкли функционировать в условиях высоких процентных ставок и жестких бюджетных ограничений, экономический рост будет хрупким, на горизонте 2025-2026 мы оцениваем его ежегодное значение ниже 2%", сказал Винокуров, подчеркнув, что "это расплата за 14 лет денежно-кредитного стимулирования экономики".