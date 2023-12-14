МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора. ФРС и ЕЦБ придется снизить ключевые ставки, считают в ЕАБР

Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся без изменений и составят 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно", — говорится в сообщении.

Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в сентябре 0,7%.

Прогноз на 2024 год был также понижен — до 0,8% с ожидавшихся ранее 1%.

В 2025 году ЕЦБ ожидает увеличение ВВП еврозоны на 1,5%, как и ранее.