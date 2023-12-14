2023-12-14T16:32:17+03:00
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2023-12-14T16:32:17+03:00
2023
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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на текущем уровне
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом,... ПРАЙМ, 14.12.2023
банки, финансы, новости, европа, ецб, процентная ставка ецб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5% годовых, что остается историческим максимумом, следует из заявления регулятора.
Решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
"Процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся без изменений и составят 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно", — говорится в сообщении.
Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в сентябре 0,7%.
Прогноз на 2024 год был также понижен — до 0,8% с ожидавшихся ранее 1%.
В 2025 году ЕЦБ ожидает увеличение ВВП еврозоны на 1,5%, как и ранее.