МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ставки по вкладам и накопительным счетам в российских банках вырастут на 0,5–2,5 процентного пункта в зависимости от того, на сколько Банк России повысит ключевую ставку, однако рост доходности по сберегательным продуктам не будет быстрым и резким, заявил РИА Новости зампред правления "Почта банка" Алексей Охорзин. Экономист раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублем до конца года

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. Следующее заседание по ключевой ставке состоится в пятницу, 15 декабря. В частности ВТБ ждет, что ключевая ставка вырастет до 16%.

"В зависимости от сценария изменения ключевой ставки по итогам завтрашнего заседания ЦБ ставки по вкладам и накопительным счетам прогнозируем рост 0,5 до 2,5 процентного пункта. Однако не стоит ожидать быстрого и резкого движения вверх ставок по вкладам, поскольку многие банки уже заложили ожидаемое увеличение ключевой ставки в текущие или специальные сезонные предложения", — привела комментарий Охорзина пресс-служба банка.

Он считает, что очередное повышение ключевой ставки будет еще активнее стимулировать банки к запуску предновогодних специальных акций по вкладам и накопительным счетам.

"Доходность по таким сезонным вкладам может достигнуть уровня 17-17,5% годовых. "Почта банк" также планирует в ближайшее время предложить специальный новогодний депозит с повышенной доходностью", — сказал зампред правления.