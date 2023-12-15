МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на фоне по-прежнему высокой инфляции и разогретого розничного кредитования повысит ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, считают опрошенные РИА Новости аналитики. При этом некоторые допускают, что регулятор может пойти и на более жесткий шаг в 2 процентных пункта. Россияне рассказали, какого повышения ставки ждут от Центробанка

Банк России с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. В сентябре регулятор добавил еще 1 процентный пункт, а в октябре — еще 2 процентных пункта, доведя показатель до 15%.

Пока инфляция почти не реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики: в годовом выражении она уже ускорилась до 7,48% в ноябре с 6,69% месяцем ранее, а на 11 декабря замедлилась лишь до 7,47%. Повысились в ноябре и инфляционные ожидания — сразу до 12,2% с 11,2% месяцем ранее.

"Наиболее вероятно повышение ключевой ставки на 1 процентный пункт — до 16%. Основная причина — продолжающийся рост инфляции. Пока ужесточение денежно-кредитной политики оказывается недостаточным для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня 4%. Кроме того, рынок розничного кредита и, в первую очередь, рынок ипотеки остаются перегретыми, что вызывает закономерное беспокойство регулятора", — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов также уверен, что пока замедления инфляции в декабре недостаточно для паузы ЦБ, поэтому регулятор предпочтет сделать еще один шаг в 1 процентный пункт. С таким прогнозом согласен и главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

В то же время главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев хотя и считает базовым прогнозом повышение ключевой ставки до 16% годовых, допускает ее рост на 2 процентных пункта — до 17% годовых. "Этот сценарий возможен, если регулятор хочет быстрее вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%", — добавил он.

"Ожидаем повышения размера ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ РФ до 16-17% годовых. Динамика инфляции с начала декабря несколько замедлилась, что, вероятно, приведет к повышению ключевой ставки на 1 п.п. Монетарная политика ЦБ РФ остается жесткой, поэтому регулятор вряд ли начнет смягчать риторику на ближайшем заседании, сохранив возможность для повышения ключевой ставки в будущем", — заключил начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.