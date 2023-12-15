2023-12-15T03:20:58+03:00
2023-12-15T03:20:58+03:00
2023-12-15T03:20:58+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842573584.html
Доля операций по карте "Мир" в России превысила половину
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема, сообщается на сайте ЦБ РФ... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, платежная система мир, банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/07/838360761.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/07/838360761.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/07/838360760.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/07/838360760.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/07/838360748.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/07/838360748.jpg
https://1prime.ru/banks/20231213/842550227.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема, сообщается на сайте ЦБ РФ.
"На "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт", — говорится в сообщении ЦБ в разделе "Национальная платежная система".
РБК, в свою очередь, пишет, что национальная платежная система достигла таких показателей впервые.
По итогам третьего квартала 2023 года, по данным ЦБ, выпущено почти 256 миллионов карт "Мир".