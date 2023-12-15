МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли более половины платежного рынка России, доля операций по этим картам составила 52,5% от общего объема, сообщается на сайте ЦБ РФ. Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал принимать карты "Мир"

"На "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт", — говорится в сообщении ЦБ в разделе "Национальная платежная система".

РБК, в свою очередь, пишет, что национальная платежная система достигла таких показателей впервые.

По итогам третьего квартала 2023 года, по данным ЦБ, выпущено почти 256 миллионов карт "Мир".