МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в пятницу повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 16% годовых, но она доступна лишь при открытии вклада "новыми" деньгами и при наличии подписки, следует из данных на сайте банка. Сбербанк отчитался о чистой прибыли с начала года

"С 15 декабря Сбербанк повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки "Лучший %", а также по линейкам СберВкладов и Управляй. Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта в зависимости от вклада", — сообщили в банке.

На сайте банка говорится, что получить такую ставку можно при оформлении вклада на 6 месяцев, при этом он должен быть открыт "новыми" деньгами, то есть сумма не должна была храниться на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три календарных месяца.

Также у вкладчика должна быть подписка банка "СберПрайм+", и он должен быть зарплатным клиентом.