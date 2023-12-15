2023-12-15T09:44:13+03:00
2023-12-15T09:44:13+03:00
2023-12-15T09:44:13+03:00
2023
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Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам
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Сбербанк в пятницу повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 16% годовых, но она доступна лишь при открытии вклада "новыми" деньгами и при... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, вклады
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в пятницу повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 16% годовых, но она доступна лишь при открытии вклада "новыми" деньгами и при наличии подписки, следует из данных на сайте банка.
"С 15 декабря Сбербанк повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки "Лучший %", а также по линейкам СберВкладов и Управляй. Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта в зависимости от вклада", — сообщили в банке.
На сайте банка говорится, что получить такую ставку можно при оформлении вклада на 6 месяцев, при этом он должен быть открыт "новыми" деньгами, то есть сумма не должна была храниться на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три календарных месяца.
Также у вкладчика должна быть подписка банка "СберПрайм+", и он должен быть зарплатным клиентом.