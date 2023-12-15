МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России в своем заявлении по ключевой ставке сохранил стандартную нейтральную формулировку, вновь не обозначив направленность своих будущих действий. Россияне рассказали, какого повышения ставки ждут от Центробанка

ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт. Но уже в августе на фоне обвала рубля регулятор резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. В сентябре ЦБ увеличил ставку на 1 процентный пункт, а в октябре — еще на 2 процентных пункта, доведя ее до 15% годовых.

Тогда же регулятор убрал сигнал о дальнейшей направленности своих действий, ограничившись стандартной нейтральной формулировкой.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — заявил регулятор и в этот раз, после повышения ставки еще на 1 процентный пункт — до 16% годовых.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.