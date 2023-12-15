МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает, что годовая инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, сообщил ЦБ. Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 7,48 процента

"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Совет директоров регулятора 15 декабря решил повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16 процентов годовых.

Ранее аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов заявлял, что Банк России повысит ставку на один процентный пункт. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что показатель составит 16 процентов годовых, такого же мнения придерживался начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" также прогнозировал рост ключевой процентной ставки ЦБ.