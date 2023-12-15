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2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842578601.html
ЦБ по-прежнему ожидает снижение годовой инфляции в 2024 году
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Банк России по-прежнему считает, что годовая инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, сообщил ЦБ. "Согласно прогнозу Банка России, c... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, россия, инфляция, банк россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему считает, что годовая инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, сообщил ЦБ.
"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — говорится в сообщении.
Совет директоров регулятора 15 декабря решил повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16 процентов годовых.
Ранее аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов заявлял, что Банк России повысит ставку на один процентный пункт. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отмечал, что показатель составит 16 процентов годовых, такого же мнения придерживался начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Богдан Зварич, главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" также прогнозировал рост ключевой процентной ставки ЦБ.