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2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842578765.html
ЦБ заявил о замедлении годовой инфляции в России
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Годовая инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,1 процента после 7,5 процента, которые были по итогам ноября, говорится в материалах Банка России по итогам заседания... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, инфляция, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,1 процента после 7,5 процента, которые были по итогам ноября, говорится в материалах Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги", — сообщили в регуляторе.
ЦБ добавил, что годовая инфляция по итогам текущего года ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5 процента.
Банк России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых.