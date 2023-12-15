МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России на 11 декабря замедлилась до 7,1 процента после 7,5 процента, которые были по итогам ноября, говорится в материалах Банка России по итогам заседания совета директоров. Российская инфляция в годовом выражении замедлилась

"Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги", — сообщили в регуляторе.

ЦБ добавил, что годовая инфляция по итогам текущего года ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5 процента.

Банк России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку до 16 процентов годовых.