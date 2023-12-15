МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ужесточение монетарной политики отразилось на экономике, заявила глава ЦБ

"Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", — сказала она на пресс-конференции.

"Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза. Напомню, следующее у нас заседание — это опорное заседание, когда мы будем обновлять прогноз", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.