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2023
https://1prime.ru/banks/20231215/842580643.html
Набиуллина спрогнозировала ослабление монетарной политики ЦБ
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Банк России близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное,... ПРАЙМ, 15.12.2023
банки, финансы, новости, россия, экономика, монетарная политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России близок к завершению цикла ужесточения монетарной политики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Если исходить из нашего базового сценария — да, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", — сказала она на пресс-конференции.
"Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза. Напомню, следующее у нас заседание — это опорное заседание, когда мы будем обновлять прогноз", — добавила Набиуллина.
ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.