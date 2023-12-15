Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8%
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, сообщается в материалах на сайте Минфина России.
Как сообщает министерство, правительство РФ подписало постановление, согласно которому было принято решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ.
"Также новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 миллионов рублей", — сообщает министерство.
О том, что власти обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 30%, ранее говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки. Нововведение распространили на ипотеку на новостройки, а также "семейную", "сельскую", "дальневосточную" и для работников сферы информационных технологий. По ним ранее минимальный взнос составлял 10-15% от стоимости недвижимости.
В России несколько льготных ипотечных программ, в числе которых — доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках, в настоящее время ставка по ней составляет 8% годовых.
https://1prime.ru/banks/20231215/842584994.html