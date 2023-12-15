МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, сообщается в материалах на сайте Минфина России. ЦБ поддержал меры правительства по уточнению параметров льготной ипотеки

Как сообщает министерство, правительство РФ подписало постановление, согласно которому было принято решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ.

"Также новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 миллионов рублей", — сообщает министерство.

О том, что власти обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жилье в новостройках до 30%, ранее говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Правительство России в сентябре повысило до 20% минимальный первоначальный взнос по ряду госпрограмм ипотеки. Нововведение распространили на ипотеку на новостройки, а также "семейную", "сельскую", "дальневосточную" и для работников сферы информационных технологий. По ним ранее минимальный взнос составлял 10-15% от стоимости недвижимости.

В России несколько льготных ипотечных программ, в числе которых — доступная всем категориям заемщиков на всей территории страны госпрограмма на жилье в новостройках, в настоящее время ставка по ней составляет 8% годовых.