МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство приняло решение распространить на всех пенсионеров запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ, заявил президент России Владимир Путин. Пенсионеров освободят от комиссий за оплату ЖКХ, заявил Путин

"Вы упомянули про прямую линию, об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. Я сказал, что решение принято в отношении пенсионеров. На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан, исходя из того, что пенсионеры, как правило, это все льготники, но не все все-таки", — сказал Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Президент уточнил, что во время прямой линии оговорился, после чего кабинет министров принял решение распространить запрет банкам взимать проценты за уплату ЖКХ на всех пенсионеров.

"Поскольку я сказал "пенсионеры", то будем считать, что я оговорился. Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. Видите, в любом случае польза от этих прямых линий очевидна. Это хорошая оговорка", — сказал Путин.

Госдума на минувшей неделе приняла закон, отменяющий банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Их перечень подготовит правительство РФ. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.