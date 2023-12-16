МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ипотека в России без учета льготных госпрограмм после повышения ключевой ставки ЦБ подорожает на 1 процентный пункт, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Кабмин увеличил максимальный размер дальневосточной и арктической ипотеки

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 16% годовых, что стало максимумом с апреля прошлого года. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 февраля 2024 года.

"Средний рост ставок по рыночной ипотеке в среднем будет аналогичным и составит 1 процентный пункт", — считает Беликов. По его словам, в ближайшие месяцы ипотечные выдачи могут сократиться более чем на 40%, если сравнивать со среднемесячным уровнем завершившейся части 2023 года.

В НРА в свою очередь ожидают, что в ближайшие 1,5–2 месяца рыночные ставки по ипотеке без учета льготных программ будут составлять 15%–17%, что будет сдерживать рост цен на недвижимость на вторичном рынке.

При этом старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что, скорее всего, кредитные организации повременят с повышением ставок в силу того, что декабрь традиционно является "высоким ипотечным сезоном". "В целях наращивания выдач в "сезон" да еще накануне "мертвого" по выдачам января банки могут воспользоваться моментом. Кроме того, банки находятся в ожидании начала периода снижения ставок в первом полугодии 2024 года, что также может сдерживать банки от повышения ставок", — сказала она.

По данным госкомпании "Дом.РФ" на 8 декабря, средневзвешенные ипотечные ставки по рыночным программам в топ-20 банках на первичном рынке составляли 16,18%, на вторичном — 16,16%.