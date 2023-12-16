МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Объем бизнеса западных банков в России снизился до уровня времен холодной войны, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Raiffeisen Bank International AG. СМИ рассказали об "ужасной" картине экономического роста Китая

По данным, представленным в материале, риски западных банков в 1980-х оценивались в 10 миллиардов долларов, к концу десятилетия сумма выросла до 40 миллиардов. Максимум был отмечен в 2012 году на уровне 239 миллиардов долларов. По данным аналитиков, в 2023 году западные банковские риски составят около 60 миллиардов долларов.

Снижение доли бизнеса западных банков в России связывают с ограничительной санкционной политикой и нарастающей долей китайских банков, извлекающих выгоду от увеличивающегося товарооборота в юанях.

"Китайские банки, вероятно, будут играть ту же роль, что и западные до конфликта на Украине, а именно как "якоря стабильности" и посредники во внешней торговле. Западным банкам следует проявить разборчивость в условия дальнейшего снижения объемов внешней торговли", — отмечается в отчете аналитиков.

Успех Китая и китайских банков также обусловлен представлением себя как альтернативного финансового центра и получением прибыли от перехода России к азиатским торговым маршрутам.