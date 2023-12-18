Эксперт заявил о постепенном сворачивании льготной ипотеки в России
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Изменение размера первоначального взноса и лимита кредита по программе льготной ипотеки является шагом к ее окончательному сворачиванию, считает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.
С 23 декабря первоначальный взнос по льготной ипотеке повышается с 20% до 30%, а максимальный размер кредита для всех регионов теперь составит 6 миллионов рублей (ранее в Москве, Санкт-Петербурге и столичных областях лимит был 12 миллионов рублей).
"Действия правительства — шаг к окончательному сворачиванию всеобщей льготной ипотеки. По сути, сейчас наступает транзитный период перед ее полным завершением в июле 2024 года", — сказал Сырцов РИА Недвижимость.
По его мнению, новые условия особенно негативно скажутся на выдаче субсидированных кредитов в Москве, ведь власти отменили комбинированную ипотеку с господдержкой, а лимит в 6 миллионов рублей слишком незначителен для первичного рынка столицы.
Однако этот сценарий нельзя назвать критичным для рынка, так как государство сохранило прежние условия по семейной и IT-ипотеке, отметил собеседник агентства.
"Покупатели, которые не могут воспользоваться этими программами, сумеют оформить удобные инструменты от девелоперов, например, траншевую ипотеку. Поэтому значительного сокращения продаж ожидать не следует. Решение кабмина — компромисс, который поможет сэкономить бюджетные средства и в то же время не нанесет удар по строительной отрасли", — сказал Сырцов.
https://1prime.ru/banks/20231218/842596861.html