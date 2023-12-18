ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Банки России и Китая обеспечивают бесперебойность взаимных расчетов в нацвалютах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в условиях неопределенности

"Банк России и Народный Банк Китая обеспечивают бесперебойность взаимных расчетов – доля национальных валют в них растет высокими темпами и по итогам 3 кварталов превысила 90%", — сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.