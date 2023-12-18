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2023
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Чернышенко оценил взаимные расчеты банков России и Китая
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Банки России и Китая обеспечивают бесперебойность взаимных расчетов в нацвалютах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Банк России и Народный Банк Китая обеспечивают... ПРАЙМ, 18.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, китай, банки, нацвалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Банки России и Китая обеспечивают бесперебойность взаимных расчетов в нацвалютах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Банк России и Народный Банк Китая обеспечивают бесперебойность взаимных расчетов – доля национальных валют в них растет высокими темпами и по итогам 3 кварталов превысила 90%", — сказал Чернышенко журналистам по результатам 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.