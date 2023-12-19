МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный ограничить повышение процентной ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от страхования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россиян предупредили о постепенном сворачивании льготной ипотеки

Данную меру ранее предложил Банк России. Она позволит не допустить существенный рост ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.

В указанных случаях кредитор будет вправе повысить ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этой даты.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута ранее пояснил, что данная мера вводится с целью защиты заемщика от резкого увеличения ставки. Кредитные договоры по ипотеке более длинные, и банку сложно предугадать, как будет меняться ставка в дальнейшем, что создает некие неконтролируемые риски, отмечал он.