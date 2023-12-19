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2023-12-19T12:57:25+03:00
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2023
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В России ограничат рост ставки по ипотеке при отказе от ее страхования
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Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный ограничить повышение процентной ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от страхования. Документ опубликован на... ПРАЙМ, 19.12.2023
банки, финансы, новости, россия, повышение ипотечной ставки, страхование ипотеки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, призванный ограничить повышение процентной ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от страхования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Данную меру ранее предложил Банк России. Она позволит не допустить существенный рост ставки по ипотеке в случае отказа заемщика от заключения договора страхования или последующего расторжения такого договора.
В указанных случаях кредитор будет вправе повысить ставку по выданному кредиту только до уровня ставки, действовавшей на момент заключения договора по аналогичным кредитам, выданным на сопоставимых условиях без страхования.
Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года и будет применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этой даты.
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута ранее пояснил, что данная мера вводится с целью защиты заемщика от резкого увеличения ставки. Кредитные договоры по ипотеке более длинные, и банку сложно предугадать, как будет меняться ставка в дальнейшем, что создает некие неконтролируемые риски, отмечал он.