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2023
https://1prime.ru/banks/20231220/842621125.html
Ни один российский банк не лишился лицензии в 2023 году, заявили в ЦБ
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Текущий год может стать первым с 2013 года, когда у банков в России не было отозвано ни одной лицензии, заявил статс-секретарь – зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов. "Это первый год, в... ПРАЙМ, 20.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, банки, лицензии, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Текущий год может стать первым с 2013 года, когда у банков в России не было отозвано ни одной лицензии, заявил статс-секретарь – зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов.
"Это первый год, в течение которого (по крайней мере до даты проведения конференции, я надеюсь, что и до конца года) не было отозвано ни одной лицензии. Сам этот факт свидетельствует о том, что банковская система стабильна, и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты", — сказал он на банковской юридической конференции АБР в пресс-центре "Россия сегодня".
В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике.
Всего с 2013 года, когда ЦБ возглавила Набиуллина, регулятор вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление.