МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Текущий год может стать первым с 2013 года, когда у банков в России не было отозвано ни одной лицензии, заявил статс-секретарь – зампред ЦБ РФ Алексей Гузнов. СМИ раскрыли объем замороженных активов ЦБ России в 2022 году

"Это первый год, в течение которого (по крайней мере до даты проведения конференции, я надеюсь, что и до конца года) не было отозвано ни одной лицензии. Сам этот факт свидетельствует о том, что банковская система стабильна, и что проведенная в свое время программа финансового оздоровления дала свои результаты", — сказал он на банковской юридической конференции АБР в пресс-центре "Россия сегодня".

В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что российская банковская система в настоящее время абсолютно здорова и способна помогать экономике.

Всего с 2013 года, когда ЦБ возглавила Набиуллина, регулятор вывел с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка, а 15 игроков прошли финансовое оздоровление.