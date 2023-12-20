МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит" не мог требовать банкротства швейцарского банка Credit Suisse по упрощенной процедуре, предусмотренной в России для банкротства должников по заявлению кредитных организаций, следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы. Суд в Москве отклонил заявление банка "Зенит" о банкротстве Credit Suisse

Суд 1 декабря отклонил заявление "Зенита" о банкротстве Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, и прекратил производство по делу о банкротстве, но мотивы такого решения не были известны.

Российский закон о банкротстве разрешает кредитным организациям – в отличие от других кредиторов – требовать банкротства своих должников по банковским операциям, не дожидаясь решения суда о взыскании задолженности. Банки также освобождены от обязанности публиковать на Федресурсе сообщение о намерении требовать банкротства должника не менее чем за 15 дней до подачи в суд заявления о банкротстве.

Суд установил, что в деле о банкротстве Credit Suisse банк "Зенит" не имеет такой специальной правоспособности кредитной организации, так как швейцарский банк не является должником по банковской операции. Credit Suisse выполнял функции агента по синдицированному кредиту, выданному заемщику Intergrain S.A., и в этом статусе оказывал услуги "Зениту", в частности, по переводу денежных средств.

"Получение услуг агента по договору синдицированного кредитования не является банковской операцией, поскольку оно отсутствует в перечне банковских операций, содержащемся в законе о банках и банковской деятельности", – указал суд. После чего пришел к выводу, что у "Зенита" не было права подавать заявление о банкротстве по упрощенным правилам для банков.

При этом принятое в ноябре решение о взыскании в пользу "Зенита" с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей на тот момент) долга и процентов по синдицированному кредиту еще не вступило в законную силу.

Суд также согласился с доводами Credit Suisse о том, что в отличие от других дел о банкротстве иностранных юрлиц в российских судах, у Credit Suisse нет российских контролирующих лиц, и свою основную деятельность банк ведет не в России, на которую приходится лишь не более 0,4% активов и 0,14% доходов.

В то же время активов Credit Suisse в РФ "достаточно для исполнения всех предъявленных к нему имущественных требований", отметил суд. Он сослался на февральское решение о взыскании с Credit Suisse более 10 миллионов евро по иску Транскапиталбанка, которое было полностью исполнено в рамках исполнительного производства, "что свидетельствует о возможности удовлетворения кредитором своих требований и вне рамок дела о банкротстве".