МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России обращение с просьбой продлить до середины следующего года срок, в течение которого регулятор не будет применять меры за денежные переводы организаций, чья деятельность запрещена в России, следует из материалов, которые есть у РИА Новости. Ни один российский банк не лишился лицензии в 2023 году, заявили в ЦБ

"Просим вас рассмотреть возможность продления до 1 июля 2024 периода, в течение которого Банк России будет воздерживаться от применения мер за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения требований абзаца второго пункта 15 статьи 7 Закона № 115- ФЗ", — говорится в сообщении.

НСФР поясняет, что имеет в виду осуществление операций с деньгами или другим имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в интернете, в случае если этот сайт содержатся в Едином реестре доменных имен, куда вносятся адреса организаций, деятельность которых запрещена в России, в том числе онлайн-казино и организаторов нелегальных лотерей.

Этот перечень ведет Роскомнадзор. По закону банкам запрещается принимать на обслуживание и проводить платежи по поручению компаний, чьи интернет-сайты находятся в таком "черном списке".

Однако в настоящее время у кредитных организаций нет автоматизированного и круглосуточного доступа к этому реестру, а из коммерческих организаций такой доступ есть только у операторов связи, обращают внимание в организации.

Помимо этого, необходимые изменения в закон, которые позволили бы решить эту проблему, еще не приняты, заключили в НСФР.