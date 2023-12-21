МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Банк России призывает банки к сознательности и просит их не указывать у себя низкие ставки по кредитам, которые невозможны, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу

"У меня обращение к банкам: коллеги, проявите сознательность, пожалуйста. … Многие показывают более-менее адекватные диапазоны (полной стоимости кредита — ред.) от 13% до 30%, но некоторые указывают от 3,996%; ну вот сегодня в текущей ситуации с текущем уровнем рыночных ставок кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%?" — заявил он на IХ Банковской юридической конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

Он добавил, что банки, которые указывают заниженные ставки, понимают, что такие ставки невозможны, и ЦБ будет с такими кредитными организациями работать.

В октябре вступил в силу закон, согласно которому российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых и дополнительные условия.

Закон запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуковым сопровождением.

Полную информацию о стоимости кредита следует отображать тем же шрифтом, что и наиболее привлекательные проценты, и одни параметры не должны быть менее заметными, чем другие. Предполагается, что потребитель таким образом сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему придется приобрести, чтобы получить заемные средства по более выгодной ставке.

В январе 2024 года вступают в силу требования о публикации полной стоимости кредита на сайтах банков и в местах обслуживания клиентов.