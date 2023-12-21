МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российские банки нарастили чистую прибыль в ноябре почти на пять процентов — до 268 миллиардов рублей, а по итогам 11 месяцев финрезультат достиг 3,2 триллиона рублей, говорится в материалах ЦБ. ЦБ Турции повысил учетную ставку до 42,5 процента

"Чистая прибыль в ноябре составила 268 миллиардов рублей (доходность на капитал около 23 процентов в годовом выражении), что в целом соответствует результату октября (256 миллиардов рублей)", — сказано в сообщении. С начала года сектор уже заработал 3,2 триллиона рублей.

Основная прибыль до резервов сохранилась на уровне октября — около 387 миллиардов рублей, а резервы выросли до 145 миллиардов рублей с 113 миллиардов рублей в октябре.

Регулятор объяснил это разовыми факторами: банки досоздали резервы по прочим активам, при этом сильно сократили расходы на резервы по кредитам (до 60 миллиардов рублей по сравнению со 100 миллиардами рублей в октябре) из-за частичного восстановления резервов по крупной проблемной задолженности в результате реструктуризации.

Количество прибыльных банков снизилось на шесть — до 253, что составляет 78 процентов от их общего числа, а с начала года число банков с положительным финансовым результатом составило 285 с долей в активах сектора в 99 процентов.