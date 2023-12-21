2023-12-21T19:38:03+03:00
2023-12-21T19:38:03+03:00
2023-12-21T19:38:03+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231221/842639472.html
Центробанк зафиксировал рост корпоративных кредитов в валюте в России
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Корпоративные кредиты в валюте в России растут второй месяц подряд, в основном в валюте дружественных стран, говорится в обзоре Банка России. "Второй месяц подряд растут кредиты в... ПРАЙМ, 21.12.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, корпоративное кредитование, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/42/841464223.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/42/841464223.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/42/841464222.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/42/841464222.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/42/841464210.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/42/841464210.jpg
https://1prime.ru/experts/20231216/842584058.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Корпоративные кредиты в валюте в России растут второй месяц подряд, в основном в валюте дружественных стран, говорится в обзоре Банка России.
"Второй месяц подряд растут кредиты в валюте, в основном дружественных стран", — говорится в материалах.
Кредиты в валюте выросли на 355 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте или 3,7 миллиарда долларов.
"Рост валютных кредитов ускорился по сравнению с октябрем (+1,2%). Кредиты выдавались в основном в валютах дружественных стран. При этом из-за укрепления рубля доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в ноябре снизилась до 15,8 с 16,3%. Если исключить курсовой фактор, их доля выросла на 0,1 процентного пункта за счет опережающего роста валютных кредитов", — отмечает ЦБ.