МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Корпоративные кредиты в валюте в России растут второй месяц подряд, в основном в валюте дружественных стран, говорится в обзоре Банка России. Правила жизни в кредит при высоких ставках

"Второй месяц подряд растут кредиты в валюте, в основном дружественных стран", — говорится в материалах.

Кредиты в валюте выросли на 355 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте или 3,7 миллиарда долларов.

"Рост валютных кредитов ускорился по сравнению с октябрем (+1,2%). Кредиты выдавались в основном в валютах дружественных стран. При этом из-за укрепления рубля доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в ноябре снизилась до 15,8 с 16,3%. Если исключить курсовой фактор, их доля выросла на 0,1 процентного пункта за счет опережающего роста валютных кредитов", — отмечает ЦБ.