МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в России выросли до 17-17,5 процента годовых, пишут "Известия". В России уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады

Повышение ставок произошло после увеличения ключевой ставки Банка России до 16 процентов в декабре.

Самые высокие ставки предлагаются сейчас по коротким депозитам, тогда как долгосрочные менее выгодны, поскольку кредитные организации ожидают смягчения денежно-кредитной политики.

Отмечается, что в настоящее время банки борются за клиентов, однако фиксируют спад интереса к депозитам.

Доходность краткосрочных депозитов ускорилась в начале декабря: с этого момента 32 банка из топ-50 улучшили привлекательность этого продукта. Средние значения ставок по предложениям на три месяца достигли 13,66 процента, а на полгода — 13,85 процента. В ряде банков за текущий месяц ставки были пересмотрены уже несколько раз.

При этом эксперты отмечают, что предлагаемые ставки по депозитам часто носят рекламный характер и могут быть ограничены теми или иными условиями. Реальные ставки без дополнительных условий зачастую не превышают ключевую ставку ЦБ.