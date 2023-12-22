2023-12-22T01:31:51+03:00
2023-12-22T01:31:51+03:00
2023-12-22T01:31:51+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231222/842640047.html
Ставки по вкладам в России превысили 17 процентов, пишет СМИ
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Ставки по вкладам в России выросли до 17-17,5 процента годовых, пишут "Известия". Повышение ставок произошло после увеличения ключевой ставки Банка России до 16 процентов в... ПРАЙМ, 22.12.2023
банки, финансы, новости, банки, вклады, ключевая ставка цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в России выросли до 17-17,5 процента годовых, пишут "Известия".
Повышение ставок произошло после увеличения ключевой ставки Банка России до 16 процентов в декабре.
Самые высокие ставки предлагаются сейчас по коротким депозитам, тогда как долгосрочные менее выгодны, поскольку кредитные организации ожидают смягчения денежно-кредитной политики.
Отмечается, что в настоящее время банки борются за клиентов, однако фиксируют спад интереса к депозитам.
Доходность краткосрочных депозитов ускорилась в начале декабря: с этого момента 32 банка из топ-50 улучшили привлекательность этого продукта. Средние значения ставок по предложениям на три месяца достигли 13,66 процента, а на полгода — 13,85 процента. В ряде банков за текущий месяц ставки были пересмотрены уже несколько раз.
При этом эксперты отмечают, что предлагаемые ставки по депозитам часто носят рекламный характер и могут быть ограничены теми или иными условиями. Реальные ставки без дополнительных условий зачастую не превышают ключевую ставку ЦБ.